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AGENDA · Poses

Visite guidée du remorqueur Fauvette Journées européennes du patrimoine Poses

vendredi 18 septembre 2026 · Poses

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Musée de la batellerie, 65 Chemin du Halage
Ville
27740 Poses
Département
Eure
Tarif

Poses

Visite guidée du remorqueur Fauvette Journées européennes du patrimoine

Musée de la batellerie, 65 Chemin du Halage Poses Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Découverte de l’ensemble du bateau unique sur la Seine et presque centenaire et de son histoire salle des machines, logements des mécanos et matelots, logement du capitaine et son second, timonerie.   .

Musée de la batellerie, 65 Chemin du Halage Poses 27740 Eure Normandie +33 7 85 65 77 58 

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English : Visite guidée du remorqueur Fauvette Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite guidée du remorqueur Fauvette Journées européennes du patrimoine Poses a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure

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