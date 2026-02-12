Sortie Biodiversité Ruminghem
Sortie Biodiversité Ruminghem mercredi 13 mai 2026.
Sortie Biodiversité
Parking de la Mairie Ruminghem Pas-de-Calais
2026-05-13
Équipons‑nous et partons à la découverte de tous les êtres vivants, animaux et plantes sauvages, qui trouvent refuge dans les espaces verts. Sortie animée par un guide nature du CPIE Flandre Maritime. .
Parking de la Mairie Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 l.marichez@ccra.fr
