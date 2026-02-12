Sortie Biodiversité

Parking de la Mairie Ruminghem Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Équipons‑nous et partons à la découverte de tous les êtres vivants, animaux et plantes sauvages, qui trouvent refuge dans les espaces verts. Sortie animée par un guide nature du CPIE Flandre Maritime. .

Parking de la Mairie Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 l.marichez@ccra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie Biodiversité Ruminghem a été mis à jour le 2026-02-09 par CPETI Région Audruicq