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Sortie botanique Gourgeon

Sortie botanique Gourgeon mercredi 8 juillet 2026.

Ville
70120 Gourgeon
Département
Haute-Saône
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Gourgeon

Sortie botanique

Gourgeon Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

La maison de Fernande organise plusieurs balades pour se familiariser avec les plantes sauvages, apprendre à les reconnaître, les utiliser et échanger des connaissances.
Un bon moment de partage accessible à partir de 8 ans et sur inscriptions.
Durée environ 2h
Tarifs 20€/adulte, 10€/enfant de + de 12 ans, Gratuit pour les de 12 ans.   .

Gourgeon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 04 87 49  lamaisondefernande@orange.fr

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English : Sortie botanique

L’événement Sortie botanique Gourgeon a été mis à jour le 2026-06-20 par JUSSEY TOURISME

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