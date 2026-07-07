Informations pratiques

Gourgeon

Sortie botanique

Gourgeon Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

La maison de Fernande organise plusieurs balades pour se familiariser avec les plantes sauvages, apprendre à les reconnaître, les utiliser et échanger des connaissances.

Un bon moment de partage accessible à partir de 8 ans et sur inscriptions.

Durée environ 2h

Tarifs 20€/adulte, 10€/enfant de + de 12 ans, Gratuit pour les de 12 ans. .

Gourgeon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 04 87 49 lamaisondefernande@orange.fr

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English : Sortie botanique

L’événement Sortie botanique Gourgeon a été mis à jour le 2026-07-07 par JUSSEY TOURISME