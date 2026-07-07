Sortie botanique Gourgeon
mercredi 26 août 2026 · Gourgeon
Informations pratiques
Gourgeon
Sortie botanique
Gourgeon Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
La maison de Fernande organise plusieurs balades pour se familiariser avec les plantes sauvages, apprendre à les reconnaître, les utiliser et échanger des connaissances.
Un bon moment de partage accessible à partir de 8 ans et sur inscriptions.
Durée environ 2h
Tarifs 20€/adulte, 10€/enfant de + de 12 ans, Gratuit pour les de 12 ans. .
Gourgeon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 04 87 49 lamaisondefernande@orange.fr
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English : Sortie botanique
L’événement Sortie botanique Gourgeon a été mis à jour le 2026-07-07 par JUSSEY TOURISME
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