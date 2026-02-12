Sortie botanique : Les messicoles de Luynes Luynes Aix-en-Provence

Sortie botanique : Les messicoles de Luynes

Samedi 2 mai 2026 de 10h à 12h.

Durée 2h. Luynes Chemin de Malouesse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte d’une rare tulipe de Provence et des trésors botaniques qui l’entourent.

En partenariat avec la Société linnéenne de Provence, partez à la découverte du site de Malouesse.



Ce petit terrain, propriété du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et fermé au public, n’a qu’un seul but : préserver une population de tulipes d’Agen très rares dans la Région.

Cette petite messicole et d’autres beautés botaniques vous attendent sur place ! .

Luynes Chemin de Malouesse Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

English :

Discover a rare tulip from Provence and the botanical treasures that surround it.

L’événement Sortie botanique : Les messicoles de Luynes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-05 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]