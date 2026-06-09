Ceilhes-et-Rocozels

SORTIE CANOÉ 2H SUR LES EAUX DU LAC D’AVENE

Lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-04 2026-08-22

Unique en Grand Orb venez découvrir le lac des Monts d’Orb (d’Avène), en canoé accompagné de Maris

Maris est un guide diplômé Licence STAPS entraineur sportif + Licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé + équivalence au DE VTT

Réservation obligatoire au 06 52 85 47 22 ou 04 67 23 46 97

Durée 2h

Prix 27€/pers

Unique en Grand Orb venez découvrir le lac des Monts d’Orb (d’Avène), en canoé accompagné de Maris

Maris est un guide diplômé Licence STAPS entraineur sportif + Licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé + équivalence au DE VTT

Réservation obligatoire au 06 52 85 47 22 ou 04 67 23 46 97

Durée 2h

Prix 27€/pers .

Lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 46 97 maris.allie@orange.fr

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English :

Unique in Grand Orb: come and discover the Monts d’Orb lake (in Avène) by canoe accompanied by Maris

Maris is a qualified guide: Licence STAPS entraineur sportif + Licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé + DE VTT equivalence

Reservations required: 06 52 85 47 22 or 04 67 23 46 97

Duration: 2 hours

Price: 27€ per person

L’événement SORTIE CANOÉ 2H SUR LES EAUX DU LAC D’AVENE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB