SORTIE CANOÉ 2H SUR LES EAUX DU LAC D’AVENE Ceilhes-et-Rocozels
SORTIE CANOÉ 2H SUR LES EAUX DU LAC D’AVENE Ceilhes-et-Rocozels jeudi 30 juillet 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
SORTIE CANOÉ 2H SUR LES EAUX DU LAC D’AVENE
Lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-04 2026-08-22
Unique en Grand Orb venez découvrir le lac des Monts d’Orb (d’Avène), en canoé accompagné de Maris
Maris est un guide diplômé Licence STAPS entraineur sportif + Licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé + équivalence au DE VTT
Réservation obligatoire au 06 52 85 47 22 ou 04 67 23 46 97
Durée 2h
Prix 27€/pers
Unique en Grand Orb venez découvrir le lac des Monts d’Orb (d’Avène), en canoé accompagné de Maris
Maris est un guide diplômé Licence STAPS entraineur sportif + Licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé + équivalence au DE VTT
Réservation obligatoire au 06 52 85 47 22 ou 04 67 23 46 97
Durée 2h
Prix 27€/pers .
Lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 46 97 maris.allie@orange.fr
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English :
Unique in Grand Orb: come and discover the Monts d’Orb lake (in Avène) by canoe accompanied by Maris
Maris is a qualified guide: Licence STAPS entraineur sportif + Licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé + DE VTT equivalence
Reservations required: 06 52 85 47 22 or 04 67 23 46 97
Duration: 2 hours
Price: 27€ per person
L’événement SORTIE CANOÉ 2H SUR LES EAUX DU LAC D’AVENE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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