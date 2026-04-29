Saint-Denis-des-Murs

Sortie canoë découverte de la Vienne, au fil de l’eau

Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Partez en canoë à la découverte de l’une des rivières les plus emblématiques du Limousin la Vienne.

Ce parcours, accessible aux débutants, permettra de se fondre dans la nature et d’observer la faune patrimoniale et

les milieux remarquables de ce territoire. Une occasion de discuter également du site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Vienne et des espèces végétales et animales qui le peuplent.

ANIMÉ PAR LE CANOE KAYAK CLUB D’EYMOUTIERS ET LE PARC.

A partir de 8 ans et savoir nager.

Tarif 22 € adulte et 20 € enfant (8 à 12 ans)

Su réservation au 06 31 74 84 59.

Descente de 3-4 km. Prévoir chaussures fermées pouvant aller dans l’eau et vêtements de rechange. .

Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 74 84 59

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English : Sortie canoë découverte de la Vienne, au fil de l’eau

L’événement Sortie canoë découverte de la Vienne, au fil de l’eau Saint-Denis-des-Murs a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin