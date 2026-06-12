Mézangers

Sortie commentée découvrez le site du Gué de Selle, site nature

Site du Gué de Selle Mézangers Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17

L’Office de Tourisme Sainte-Suzanne les Coëvrons, en partenariat avec le service Patrimoine naturel, propose un rendez-vous inédit consacré à la découverte et la gestion du plan d’eau du Gué de Selle le vendredi 17 juillet à 9h30. RDV devant la guinguette du Gué de Selle à 9h20. Durée de la visite = 2h. Prévoir une tenue adéquate à la météo et des chaussures de marche.

Habitants et visiteurs sont invités à découvrir ce site emblématique à travers une visite guidée articulée autour de trois temps forts

– L’histoire et la gestion du site, de ses classements à la manière dont la collectivité en assure la préservation.

– La richesse écologique du lieu, avec un focus sur la faune et la flore qui font du Gué de Selle un espace naturel remarquable.

– Un panorama des espaces naturels des Coëvrons, pour mieux comprendre les enjeux de protection à l’échelle du territoire.

Une occasion unique de porter un nouveau regard sur ce site naturel majeur et de mieux comprendre les actions menées pour concilier accueil du public et préservation de l’environnement. Une découverte accessible à tous, à ne pas manquer.

Inscriptions à l’Office de tourisme de Ste Suzanne les Coëvrons ou en ligne. Gratuit. .

Site du Gué de Selle Mézangers 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

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L’événement Sortie commentée découvrez le site du Gué de Selle, site nature Mézangers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons