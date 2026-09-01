Sortie commentée et éducative dans le Défilé de Straiture Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrits Ban-sur-Meurthe-Clefcy

dimanche 13 septembre 2026 · Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrits · Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Informations pratiques

Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Sortie commentée et éducative dans le Défilé de Straiture

Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrits Défilé de Straiture Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Balade commentée et éducative par l’Association ETC Terra destinée à un public familial (enfant à partir de 5 ans). Gratuit, inscription obligatoire. Prévoir vêtements et équipement de randonnée.Tout public

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Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrits Défilé de Straiture Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est +33 7 81 52 29 81 contact@etc.fr

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English :

A guided and educational hike organized by the ETC Terra Association, designed for families (children ages 5 and up). Free, but registration is required. Please bring appropriate clothing and hiking gear.

L’événement Sortie commentée et éducative dans le Défilé de Straiture Ban-sur-Meurthe-Clefcy a été mis à jour le 2026-08-27 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES