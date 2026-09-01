Sortie commentée et éducative dans le Défilé de Straiture Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrits Ban-sur-Meurthe-Clefcy
dimanche 13 septembre 2026 · Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrits · Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Informations pratiques
Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Sortie commentée et éducative dans le Défilé de Straiture
Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrits Défilé de Straiture Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Balade commentée et éducative par l’Association ETC Terra destinée à un public familial (enfant à partir de 5 ans). Gratuit, inscription obligatoire. Prévoir vêtements et équipement de randonnée.Tout public
0 .
Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrits Défilé de Straiture Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est +33 7 81 52 29 81 contact@etc.fr
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English :
A guided and educational hike organized by the ETC Terra Association, designed for families (children ages 5 and up). Free, but registration is required. Please bring appropriate clothing and hiking gear.
L’événement Sortie commentée et éducative dans le Défilé de Straiture Ban-sur-Meurthe-Clefcy a été mis à jour le 2026-08-27 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
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