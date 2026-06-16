Sortie coucher de soleil en kayak sur le Delta de la Leyre Port de Biganos Biganos jeudi 18 juin 2026.

Biganos

Sortie coucher de soleil en kayak sur le Delta de la Leyre

Port de Biganos 18 Rue du Port Biganos Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 20:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Sportive de haut niveau en kayak de descente, Clara Gaubert organise le 18 juin prochain, un événement en collaboration avec l’entreprise Coup de Pagaie, afin de financer sa saison sportive.

Il s’agit d’une sortie en kayak sur le Delta de la Leyre, encadrée par un moniteur diplômé, en sa présence. Ce sera l’occasion d’échanger sur sa pratique sportive, son quotidien d’athlète de haut niveau ainsi que sur ses résultats. Elle apportera également ses médailles afin de les présenter aux participants.

En 2026, voici ses principaux résultats

• Vice-championne du monde en canoë biplace ;

• 2ᵉ place en canoë biplace lors des 1ʳᵉ et 2ᵉ manches de la Coupe du monde ;

• 2ᵉ place en kayak lors de la 2ᵉ manche de la Coupe du monde.

Sur réservation. A partir de 6 ans.

25 € par personne. .

Port de Biganos 18 Rue du Port Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 58 78 68

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English : Sortie coucher de soleil en kayak sur le Delta de la Leyre

L’événement Sortie coucher de soleil en kayak sur le Delta de la Leyre Biganos a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur Bassin