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Sortie covoiturage Archiac Boutenac-Touvent

Sortie covoiturage Archiac Boutenac-Touvent mercredi 23 septembre 2026.

Ville : 17120 Boutenac-Touvent

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 23 septembre 2026

Fin : mercredi 23 septembre 2026

Tarif :

Boutenac-Touvent

Sortie covoiturage Archiac

Boutenac-Touvent Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Sortie en covoiturage Archiac avec visite de la Tonnellerie Allary puis après déjeuner visite de la Maison des vignes et des saveurs
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Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 07 18 92  sbt17120@orange.fr

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English :

Carpool outing: Archiac with a visit to the Tonnellerie Allary, followed by a visit to the Maison des vignes et des saveurs after lunch

L’événement Sortie covoiturage Archiac Boutenac-Touvent a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique

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