Sortie covoiturage Archiac Boutenac-Touvent
Sortie covoiturage Archiac Boutenac-Touvent mercredi 23 septembre 2026.
Boutenac-Touvent
Sortie covoiturage Archiac
Boutenac-Touvent Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Sortie en covoiturage Archiac avec visite de la Tonnellerie Allary puis après déjeuner visite de la Maison des vignes et des saveurs
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Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 07 18 92 sbt17120@orange.fr
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English :
Carpool outing: Archiac with a visit to the Tonnellerie Allary, followed by a visit to the Maison des vignes et des saveurs after lunch
L’événement Sortie covoiturage Archiac Boutenac-Touvent a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
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