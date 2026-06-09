Boutenac-Touvent

Sortie covoiturage Archiac

Boutenac-Touvent Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Sortie en covoiturage Archiac avec visite de la Tonnellerie Allary puis après déjeuner visite de la Maison des vignes et des saveurs

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Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 07 18 92 sbt17120@orange.fr

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English :

Carpool outing: Archiac with a visit to the Tonnellerie Allary, followed by a visit to the Maison des vignes et des saveurs after lunch

L’événement Sortie covoiturage Archiac Boutenac-Touvent a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique