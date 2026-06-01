Boutenac-Touvent

Sortie covoiturage Saintonge centrale

Boutenac-Touvent Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Sortie en covoiturage Saintonge centrale avec visite de l’Abbaye de Fontdouce, de l’éco-musée du Cognac, déjeuner à la Ginguette et visite du Musée des Bujoliers.

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Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 07 18 92 sbt17120@gmail.com

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English :

Carpool outing: Central Saintonge with a visit to Fontdouce Abbey, the Cognac eco-museum, lunch at La Ginguette and a visit to the Musée des Bujoliers.

L’événement Sortie covoiturage Saintonge centrale Boutenac-Touvent a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique