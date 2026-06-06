Sortie crépusculaire: à la découverte du marais de Brouage! Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage samedi 11 juillet 2026.

Marennes-Hiers-Brouage

Sortie crépusculaire: à la découverte du marais de Brouage!

Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:45:00

fin : 2026-07-11 22:45:00

Date(s) :

2026-07-11

Quand le soleil décline sur les remparts de Brouage, le marais s’éveille autrement. Découvrez au crépuscule une autre facette du marais de Brouage….

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Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com

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English : Twilight Hike: Discover the Brouage Marshes!

When the sun declines over the ramparts of Brouage, the marsh awakens in a whole new way. Discover another facet of the Brouage marshes at dusk….

L’événement Sortie crépusculaire: à la découverte du marais de Brouage! Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes