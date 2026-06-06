Sortie crépusculaire: à la découverte du marais de Brouage! Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage
Sortie crépusculaire: à la découverte du marais de Brouage! Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage samedi 11 juillet 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Sortie crépusculaire: à la découverte du marais de Brouage!
Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:45:00
fin : 2026-07-11 22:45:00
Date(s) :
2026-07-11
Quand le soleil décline sur les remparts de Brouage, le marais s’éveille autrement. Découvrez au crépuscule une autre facette du marais de Brouage….
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Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com
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English : Twilight Hike: Discover the Brouage Marshes!
When the sun declines over the ramparts of Brouage, the marsh awakens in a whole new way. Discover another facet of the Brouage marshes at dusk….
L’événement Sortie crépusculaire: à la découverte du marais de Brouage! Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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