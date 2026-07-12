Sortie crépusculaire en forêt de Chizé Villiers-en-Bois
mercredi 5 août 2026 · Villiers-en-Bois
Informations pratiques
Villiers-en-Bois
Sortie crépusculaire en forêt de Chizé
Lieu dit Virollet Villiers-en-Bois Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:45:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Balade d’environ 4km au crépuscule dans la forêt de Chizé pour découvrir la faune et présenter la forêt sous un angle différent. La sortie sera animée par des professionnels du Zoodyssée.
Pensez à venir équiper pour marcher, lumière si besoin et à venir 5mn en avance si possible. .
Lieu dit Virollet Villiers-en-Bois 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 32 52 01 letraitdunionpaizeen@gmail.com
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English : Sortie crépusculaire en forêt de Chizé
L’événement Sortie crépusculaire en forêt de Chizé Villiers-en-Bois a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays Mellois