Informations pratiques

Villiers-en-Bois

Sortie crépusculaire en forêt de Chizé

Lieu dit Virollet Villiers-en-Bois Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:45:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Balade d’environ 4km au crépuscule dans la forêt de Chizé pour découvrir la faune et présenter la forêt sous un angle différent. La sortie sera animée par des professionnels du Zoodyssée.

Pensez à venir équiper pour marcher, lumière si besoin et à venir 5mn en avance si possible. .

Lieu dit Virollet Villiers-en-Bois 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 32 52 01 letraitdunionpaizeen@gmail.com

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English : Sortie crépusculaire en forêt de Chizé

L’événement Sortie crépusculaire en forêt de Chizé Villiers-en-Bois a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays Mellois