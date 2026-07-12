Informations pratiques

Villiers-en-Bois

Sortie Zoodyssée avec activité de nourrissage

Lieu dit Virollet Villiers-en-Bois Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Visite libre du parc du Zoodyssée avec la nouveauté de l’odyssée Outre-mer notamment du Jaguar. Le matin dès 10h activité de nourrissage de certains animaux en exclusivité ! L’après-midi profitez des rencontres homme-animal. Pensez à votre pique-nique ou possibilité de restauration sur place. .

Lieu dit Virollet Villiers-en-Bois 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 32 52 01 letraitdunionpaizeen@gmail.com

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English : Sortie Zoodyssée avec activité de nourrissage

L’événement Sortie Zoodyssée avec activité de nourrissage Villiers-en-Bois a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays Mellois