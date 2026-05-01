Sortie de résidence Les élèves spé théâtre du Lycée Marie-Curie JEZEAU Jézeau

Jézeau

Sortie de résidence Les élèves spé théâtre du Lycée Marie-Curie

JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Après trois jours de résidence à la Soulane, les élèves de la spécialité théâtre du lycée Marie-Curie présentent leurs deux créations originales.

À partir de 17h, venez découvrir une conférence clownesque sur la thématique du rire QUOI QUOI QUOI ?

Ensuite, place au spectacle #NOUVEAUX DIEUX, une pièce qui réécrit les figures mythologiques, inspirée par l’œuvre de Kae Tempest.

La soirée se poursuivra avec l’ouverture de la Cantoche pour déguster un apéro, un snack ou une boisson fraîche.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES SPECTACLES PRÉSENTÉS https://lasoulane.com/actualites/

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JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

After a three-day residency at La Soulane, students from the Lycée Marie-Curie’s theater specialization present their two original creations.

Starting at 5pm, come and discover a clownish lecture on the theme of laughter: QUOI QUOI QUOI?

Then it’s on to #NOUVEAUX DIEUX, a play that rewrites mythological figures, inspired by the work of Kae Tempest.

The evening continues with the opening of the Cantoche for an aperitif, snack or cold drink.

TO FIND OUT MORE ABOUT THE SHOWS PRESENTED: https://lasoulane.com/actualites/

L’événement Sortie de résidence Les élèves spé théâtre du Lycée Marie-Curie Jézeau a été mis à jour le 2026-04-30 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65