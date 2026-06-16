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Sortie de résidence théâtre et cinéma Abbaye Urt

Sortie de résidence théâtre et cinéma Abbaye Urt dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Abbaye

Adresse : Abbaye de Belloc

Ville : 64240 Urt

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Urt

Sortie de résidence théâtre et cinéma

Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Les spectateurs seront invités à découvrir l’abbaye à travers un parcours immersif, en explorant les différentes scènes créées dans les espaces investis par les ateliers de Briscous en Scène, avec une mise en scène de Daisy Sanchez.   .

Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05  briscousenscene@outlook.fr

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English : Sortie de résidence théâtre et cinéma

L’événement Sortie de résidence théâtre et cinéma Urt a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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