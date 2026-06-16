Sortie de résidence théâtre et cinéma Abbaye Urt
Sortie de résidence théâtre et cinéma Abbaye Urt dimanche 21 juin 2026.
Urt
Sortie de résidence théâtre et cinéma
Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Les spectateurs seront invités à découvrir l’abbaye à travers un parcours immersif, en explorant les différentes scènes créées dans les espaces investis par les ateliers de Briscous en Scène, avec une mise en scène de Daisy Sanchez. .
Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 briscousenscene@outlook.fr
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English : Sortie de résidence théâtre et cinéma
L’événement Sortie de résidence théâtre et cinéma Urt a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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