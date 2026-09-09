UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clécy

Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne Clécy

mercredi 9 septembre 2026 · Clécy

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Centre de Pleine Nature Lionel Terray
Ville
14570 Clécy
Département
Calvados
Tarif

Clécy

Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne

Centre de Pleine Nature Lionel Terray Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne
La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande vous invite à participer à une sortie découverte
Biodiversité de la rivière de l’Orne qui se tiendra le Mercredi 9 septembre 2026 à 14h

Rendez-vous à Clécy, sur le parking du Centre de Pleine Nature Lionel Terray, au niveau du viaduc de Clécy.

Au programme
• Présentation du rôle écologique des rivières
• Découverte de l’écologie de l’Orne et observation de ses habitants poissons, libellules, etc.
Durée 1 h

Sortie adaptée aux petits et grands !

Les places sont limitées.
Nous vous invitons à confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse r.goussu@cingal-suissenormande.fr   .

Centre de Pleine Nature Lionel Terray Clécy 14570 Calvados Normandie   r.goussu@cingal-suissenormande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne

Biodiversity of the River Orne discovery walk

L’événement Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne Clécy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Suisse Normande

À voir aussi à Clécy (Calvados)