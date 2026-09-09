Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne Clécy
mercredi 9 septembre 2026 · Clécy
Informations pratiques
Clécy
Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne
Centre de Pleine Nature Lionel Terray Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne
La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande vous invite à participer à une sortie découverte
Biodiversité de la rivière de l’Orne qui se tiendra le Mercredi 9 septembre 2026 à 14h
Rendez-vous à Clécy, sur le parking du Centre de Pleine Nature Lionel Terray, au niveau du viaduc de Clécy.
Au programme
• Présentation du rôle écologique des rivières
• Découverte de l’écologie de l’Orne et observation de ses habitants poissons, libellules, etc.
Durée 1 h
Sortie adaptée aux petits et grands !
Les places sont limitées.
Nous vous invitons à confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse r.goussu@cingal-suissenormande.fr .
Centre de Pleine Nature Lionel Terray Clécy 14570 Calvados Normandie r.goussu@cingal-suissenormande.fr
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English : Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne
Biodiversity of the River Orne discovery walk
L’événement Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne Clécy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Suisse Normande
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