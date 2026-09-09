Informations pratiques

Clécy

Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne

Centre de Pleine Nature Lionel Terray Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne

La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande vous invite à participer à une sortie découverte

Biodiversité de la rivière de l’Orne qui se tiendra le Mercredi 9 septembre 2026 à 14h

Rendez-vous à Clécy, sur le parking du Centre de Pleine Nature Lionel Terray, au niveau du viaduc de Clécy.

Au programme

• Présentation du rôle écologique des rivières

• Découverte de l’écologie de l’Orne et observation de ses habitants poissons, libellules, etc.

Durée 1 h

Sortie adaptée aux petits et grands !

Les places sont limitées.

Nous vous invitons à confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse r.goussu@cingal-suissenormande.fr .

Centre de Pleine Nature Lionel Terray Clécy 14570 Calvados Normandie r.goussu@cingal-suissenormande.fr

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English : Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne

Biodiversity of the River Orne discovery walk

L’événement Sortie découverte Biodiversité de la rivière de l’Orne Clécy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Suisse Normande