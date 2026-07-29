Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Sortie découverte des algues

Toul Douar Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 11:00:00

fin : 2026-08-14 13:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Aventures végétales vous propose une sortie découverte des algues à Toul Douar sur la commune de Clohars-Carnoët de 11h à 13h. .

Toul Douar Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 03 38 41 86

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English :

L’événement Sortie découverte des algues Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS