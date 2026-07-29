Sortie découverte des plantes sauvages comestibles ou médicinales Camping Croas an Ter (matin) Clohars-Carnoët
jeudi 20 août 2026 · Camping Croas an Ter (matin) · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Sortie découverte des plantes sauvages comestibles ou médicinales
Camping Croas an Ter (matin) 4 Lieu-dit Quelvez Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Aventures végétales vous propose une sortie découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales au Pouldu. Au départ du Camping de Croas an Ter le matin à 10h30 et de l’Office de tourisme du Pouldu l’après-midi à 14h. .
Camping Croas an Ter (matin) 4 Lieu-dit Quelvez Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 03 38 41 86
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English :
L’événement Sortie découverte des plantes sauvages comestibles ou médicinales Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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