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Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron

Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Lieu communiqué lors de la réservation

Ville : 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 15 15 15

Saint-Pierre-d’Oléron

Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron

Lieu communiqué lors de la réservation Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Venez découvrir les plantes sauvages comestibles, médicinales (et pas que !) de l’île d’Oléron !
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Lieu communiqué lors de la réservation Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 22 42 33  permacultureoleron@gmail.com

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English :

Come and discover the edible and medicinal wild plants (and more!) of the Ile d?Oléron!

L’événement Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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