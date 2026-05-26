Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron
Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron dimanche 7 juin 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron
Lieu communiqué lors de la réservation Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez découvrir les plantes sauvages comestibles, médicinales (et pas que !) de l’île d’Oléron !
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Lieu communiqué lors de la réservation Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 22 42 33 permacultureoleron@gmail.com
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English :
Come and discover the edible and medicinal wild plants (and more!) of the Ile d?Oléron!
L’événement Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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