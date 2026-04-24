Sortie découverte Plantes comestibles Boutique éphémère Oloron-Sainte-Marie
Sortie découverte Plantes comestibles Boutique éphémère Oloron-Sainte-Marie dimanche 26 avril 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Sortie découverte Plantes comestibles
Boutique éphémère 48 Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 12:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Participez à la sortie découverte nature sur le thème des plantes comestibles.
Nombreuses et vertueuses, nous apprendrons à les reconnaitre et à les utiliser à des fins culinaires. Parfois crues, cuites ou en dessert, des recettes et secrets vous seront dévoilés. Au cours d’un parcours, nous les approcherons dans des milieux naturels variés d’Oloron. Inscription obligatoire, au plus tard la veille de la sortie. Apportez vos carnets de notes, appareils photos… Prévoir tenue adaptée à la marche et à l’extérieur. .
Boutique éphémère 48 Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 09 81 69 sciacqua.celine@wanadoo.fr
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English : Sortie découverte Plantes comestibles
L’événement Sortie découverte Plantes comestibles Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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