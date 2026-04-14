Sortie découverte Route et VTTAE à Plan-de-Cuques (13), Parking du Collège Olympe de Gouges, Plan-de-Cuques

Sortie découverte Route et VTTAE à Plan-de-Cuques (13) Dimanche 3 mai, 08h00 Parking du Collège Olympe de Gouges Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:30:00+02:00

A l’occasion de la 6ème édition de Mai à Vélo, le Cyclo Club de l’Etoile situé à Plan-de-Cuques (13) t’invite à une sortie découverte en vélo de route (30 ou 60 km) ou en VTTAE (30 km) le dimanche 3 mai 2026.

Ce jour là, on t’invite à venir pédaler avec nos adhérents pour une sortie placée sous le signe de la convivialité.

L’inscription est gratuite mais obligatoire. La date limite d’inscription est le jeudi 30/04/2026 à 23h59.

RDV à 8h00 sur le parking du collège Olympe de Gouges – 26 Avenue Pasteur à Plan de Cuques.

Le port du casque est obligatoire pour participer à la sortie.

Parking du Collège Olympe de Gouges 26 Avenue Pasteur, Plan de Cuques Plan-de-Cuques 13380 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/PmGDXMBongENsmUw5 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0626159483 »}, {« type »: « email », « value »: « info@cycloclubdeletoile.com »}]

A l’occasion de la 6e édition de Mai à Vélo, le Cyclo Club de l’Etoile t’invite à une sortie découverte en route (30 ou 60km) ou en VTTAE (30km) au départ de Plan-de-Cuques le dimanche 3 mai 2026.

Véronique Toussaint – C.C. Etoile