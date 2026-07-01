Informations pratiques

Arvieu

SORTIE & DÉDICACE DU LIVRE Humana 2266, éd. Assyelle, de Rod Gayrard

Pôle culturel Place de l’église Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

A 18h30 au Cantou, gratuit. Résumé Dans un futur lointain, en l’an 2266, Jean Teilhard, un homme ordinaire du 21e s., est arraché à son quotidien morose pour vivre une expérience inimaginable une transhumance temporelle.

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Pôle culturel Place de l’église Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 06 06

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English :

At 6:30 p.m. at Le Cantou, free admission. Synopsis: In the distant future, in the year 2266, Jean Teilhard, an ordinary man from the 21st century, is torn from his dreary daily life to undergo an unimaginable experience: a journey through time.

L’événement SORTIE & DÉDICACE DU LIVRE Humana 2266, éd. Assyelle, de Rod Gayrard Arvieu a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)