Sortie dessin Urban sketchers Morlaix Rue de la Grève Blanche Carantec
samedi 25 juillet 2026 · Rue de la Grève Blanche · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Sortie dessin Urban sketchers Morlaix
Rue de la Grève Blanche Plage de la Grève Blanche Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Venez profiter d’un moment convivial pour dessiner en groupe. Un temps de partage autour du dessin, ouvert à tous, débutants bienvenus.
Rendez-vous sur la plage de la Grève Blanche à Carantec pour vous laisser inspirer par la nature.
Apportez votre matériel de dessin et votre siège pliable pour plus de confort. .
Rue de la Grève Blanche Plage de la Grève Blanche Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 64 33 46 50
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English :
L’événement Sortie dessin Urban sketchers Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-06-23 par OT BAIE DE MORLAIX
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