Sortie dessin Urban sketchers Morlaix Rue de la Grève Blanche Carantec

samedi 25 juillet 2026 · Rue de la Grève Blanche · Carantec

Informations pratiques

Carantec

Sortie dessin Urban sketchers Morlaix

Rue de la Grève Blanche Plage de la Grève Blanche Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez profiter d’un moment convivial pour dessiner en groupe. Un temps de partage autour du dessin, ouvert à tous, débutants bienvenus.

Rendez-vous sur la plage de la Grève Blanche à Carantec pour vous laisser inspirer par la nature.

Apportez votre matériel de dessin et votre siège pliable pour plus de confort. .

Rue de la Grève Blanche Plage de la Grève Blanche Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 64 33 46 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie dessin Urban sketchers Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-06-23 par OT BAIE DE MORLAIX