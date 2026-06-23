UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Carantec

Sortie dessin Urban sketchers Morlaix Rue de la Grève Blanche Carantec

samedi 25 juillet 2026 · Rue de la Grève Blanche · Carantec

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de la Grève Blanche
Adresse
Plage de la Grève Blanche
Ville
29660 Carantec
Département
Finistère
Tarif

Carantec

Sortie dessin Urban sketchers Morlaix

Rue de la Grève Blanche Plage de la Grève Blanche Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Venez profiter d’un moment convivial pour dessiner en groupe. Un temps de partage autour du dessin, ouvert à tous, débutants bienvenus.

Rendez-vous sur la plage de la Grève Blanche à Carantec pour vous laisser inspirer par la nature.

Apportez votre matériel de dessin et votre siège pliable pour plus de confort.   .

Rue de la Grève Blanche Plage de la Grève Blanche Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 64 33 46 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie dessin Urban sketchers Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-06-23 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Carantec (Finistère)