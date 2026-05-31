SORTIE – Direction LA FERME !, EPI des Longs Champs, Rennes

SORTIE – Direction LA FERME ! Mercredi 8 juillet, 09h15 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine

Sur inscription, Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T09:15:00+02:00 – 2026-07-08T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T09:15:00+02:00 – 2026-07-08T17:30:00+02:00

Sortie à la journée avec des balades et jeux, nourrissage et soin des animaux : poules, lapins, vaches, visite du potager ! Une journée en plein air pour le bonheur des petits et des grands !

Apporter son pique-nique. Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.

Départ à l’EPI des Longs Champs à 9h15 – Retour à 17h30.

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany

Marie-Paule, passionnée nous accompagne dans la découverte des animaux de sa ferme pédagogique La Rofinière, à Saint-Ouen-des-Alleux. Trajet en car (45 min) Sortie famille.