Sortie écoute du brame du cerf Pont-Sainte-Maxence
samedi 26 septembre 2026 · Pont-Sainte-Maxence
Informations pratiques
Pont-Sainte-Maxence
Sortie écoute du brame du cerf
Pont-Sainte-Maxence Oise
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
Sortie écoute ‘brame du cerf’
À l’automne, la forêt d’Halatte devient le théâtre d’un spectacle naturel fascinant. Dans la pénombre, les puissants appels des cerfs résonnent entre les arbres annonçant la parade amoureuse et les affrontements entre mâles.
Accompagnés d’un guide de l’Office national des forêts, partez pour une sortie nocturne à l’écoute de ces sons impressionnants et vivez une expérience immersive au cœur de la forêt.
Infos utiles:
Lieu de rendez-vous Forêt d’Halatte, lieu communiqué à la réservation
Places limitées, réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
Prévoir chaussures et vêtements adaptés. .
Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Deer bellowing’ listening outing
L’événement Sortie écoute du brame du cerf Pont-Sainte-Maxence a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
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