ANNULÉ EXCEPTIONNELLENT – Atelier d’auto-réparation vélo à Pont-Ste-Maxence, Espace Fernand Girod, Quartier Sarron, Pont-Sainte-Maxence

Informations pratiques

ANNULÉ EXCEPTIONNELLENT – Atelier d’auto-réparation vélo à Pont-Ste-Maxence Samedi 5 septembre, 09h30 Espace Fernand Girod, Quartier Sarron Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T09:30:00+02:00 – 2026-09-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T09:30:00+02:00 – 2026-09-05T12:00:00+02:00

L’antenne Pont-Sainte-Maxence à vélo’ vous accueille à son atelier d’auto-réparation pour apprendre et vous aider à : Réviser et entretenir votre vélo Réparer votre vélo Trouver un vélo d’occasion à acheter Trouver des pièces détachées A déposer vos vélos dont vous ne voulez plus De 9h30 à 12h00 le 1er samedi de chaque mois. Espace Fernand Girod (Ancienne Ecole Dolto), quartier Sarron, allée Louise Michel à Pont-Sainte-Maxence.

Plus d’infos

Espace Fernand Girod, Quartier Sarron Allée Louise Michel, 60700 Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence 60700 Sarron Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/atelier-dauto-reparation-velo-a-pont-ste-maxence-2/var/ri-9.l-L1 »}] [{« link »: « https://www.velooise.fr/events/atelier-dauto-reparation-velo-a-pont-ste-maxence-2/var/ri-9.l-L1 »}]

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