Cyclo-croisières Pont-Sainte-Maxence

Place Gérard Palteau Pont-Sainte-Maxence Oise

Partez pour une escapade originale en combinant plaisirs fluviales et balade à vélo lors d’une cyclo-croisière entre Pont-Sainte-Maxence et Compiègne. Le concept est simple choisissez votre moyen de transport pour l’aller vélo ou bateau puis effectuez le retour avec l’autre option.

Une manière unique de découvrir les paysages de l’Oise, depuis la rivière et au rythme des pédales !

Tarif 40 € par adulte et 20 € par enfant (brunch compris, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans)

Rendez-vous en fonction de votre lieu de départ Pont-Sainte-Maxence (départ à 13h) ou Compiègne (départ à 9h)

Durée 3h de navigation et 3h de vélo (en fonction de votre rythme) .

