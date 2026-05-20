Jeu Fort Boyard Pont-Sainte-Maxence
Jeu Fort Boyard Pont-Sainte-Maxence samedi 13 juin 2026.
Pont-Sainte-Maxence
Jeu Fort Boyard
Pont-Sainte-Maxence Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Jeu Fort Boyard
Le samedi 13 juin, la médiathèque vous propose une journée sur le thème du jeu Fort Boyard .
Affrontez les épreuves et partez à la conquête du trésor ! A partir de 8 ans.
Gratuit, inscription sur place le jour même, dès 15h30.
De 16h à 18h à la plaine de jeux et à la médiathèque.
Plus d’informations au 03 44 29 94 27 ou par mail à mediastmartin60@gmail.com . .
Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 94 27
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English :
Fort Boyard game
L’événement Jeu Fort Boyard Pont-Sainte-Maxence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
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