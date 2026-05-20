Pont-Sainte-Maxence

Jeu Fort Boyard

Pont-Sainte-Maxence Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Jeu Fort Boyard

Le samedi 13 juin, la médiathèque vous propose une journée sur le thème du jeu Fort Boyard .

Affrontez les épreuves et partez à la conquête du trésor ! A partir de 8 ans.

Gratuit, inscription sur place le jour même, dès 15h30.

De 16h à 18h à la plaine de jeux et à la médiathèque.

Plus d’informations au 03 44 29 94 27 ou par mail à mediastmartin60@gmail.com . .

Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 94 27

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English :

Fort Boyard game

L’événement Jeu Fort Boyard Pont-Sainte-Maxence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte