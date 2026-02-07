Cyclo-croisières Pont-Sainte-Maxence
Cyclo-croisières Pont-Sainte-Maxence dimanche 14 juin 2026.
Pont-Sainte-Maxence
Cyclo-croisières
Place Gérard Palteau Pont-Sainte-Maxence Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Cyclo-croisières
Partez pour une escapade originale en combinant plaisirs fluviales et balade à vélo lors d’une cyclo-croisière entre Pont-Sainte-Maxence et Compiègne. Le concept est simple choisissez votre moyen de transport pour l’aller vélo ou bateau puis effectuez le retour avec l’autre option.
Une manière unique de découvrir les paysages de l’Oise, depuis la rivière et au rythme des pédales !
Tarif 40 € par adulte et 20 € par enfant (brunch compris, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans)
Rendez-vous en fonction de votre lieu de départ Pont-Sainte-Maxence (départ à 13h) ou Compiègne (départ à 9h)
Durée 3h de navigation et 3h de vélo (en fonction de votre rythme) .
Place Gérard Palteau Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 86
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English :
L’événement Cyclo-croisières Pont-Sainte-Maxence a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
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