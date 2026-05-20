Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence

Brocante Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence dimanche 14 juin 2026.

Ville : 60700 Pont-Sainte-Maxence

Département : Oise

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Pont-Sainte-Maxence

Brocante Pont-Sainte-Maxence

Pont-Sainte-Maxence Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Brocante Pont-Sainte-Maxence
Le dimanche 14 juin aura lieu une brocante organisée par l’association vivre à Sarron de 6h à 19h au Champ de mars de Pont-Sainte-Maxence.

Restauration disponible sur place.

Renseignements au 06.03.39.06.96   .

Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France +33 6 03 39 06 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brocante Pont-Sainte-Maxence

L’événement Brocante Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

À voir aussi à Pont-Sainte-Maxence (Oise)