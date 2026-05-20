Brocante Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence
Brocante Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence dimanche 14 juin 2026.
Pont-Sainte-Maxence
Brocante Pont-Sainte-Maxence
Pont-Sainte-Maxence Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Brocante Pont-Sainte-Maxence
Le dimanche 14 juin aura lieu une brocante organisée par l’association vivre à Sarron de 6h à 19h au Champ de mars de Pont-Sainte-Maxence.
Restauration disponible sur place.
Renseignements au 06.03.39.06.96 .
Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France +33 6 03 39 06 96
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English :
Brocante Pont-Sainte-Maxence
L’événement Brocante Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
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