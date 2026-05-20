Pont-Sainte-Maxence

Brocante Pont-Sainte-Maxence

Pont-Sainte-Maxence Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Brocante Pont-Sainte-Maxence

Le dimanche 14 juin aura lieu une brocante organisée par l’association vivre à Sarron de 6h à 19h au Champ de mars de Pont-Sainte-Maxence.

Restauration disponible sur place.

Renseignements au 06.03.39.06.96 .

Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France +33 6 03 39 06 96

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English :

Brocante Pont-Sainte-Maxence

L’événement Brocante Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte