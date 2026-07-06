Capturez le patrimoine ! Rallye photo des pays d’Oise et d’Halatte Pont-Sainte-Maxence
samedi 19 septembre 2026 · Pont-Sainte-Maxence
Informations pratiques
Pont-Sainte-Maxence
Capturez le patrimoine ! Rallye photo des pays d’Oise et d’Halatte
Pont-Sainte-Maxence Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des trésors des Pays d’Oise et d’Halatte, appareil photo ou smartphone en main !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des trésors des Pays d’Oise et d’Halatte, appareil photo ou smartphone en main !
Un parcours vous sera proposé pour explorer le territoire autrement. Amusez-vous à résoudre les énigmes, retrouvez les lieux correspondant aux indices et immortalisez-les en photo. À chaque étape, découvrez le patrimoine, l’histoire et les particularités de nos charmants villages.
Une activité ludique à partager en famille ou entre amis !
Infos utiles Livret disponible à l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte ou téléchargeable sur le site internet www.oisehalatte-tourisme.eu .
Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 During European Heritage Days, set out to discover the treasures of the Pays d’Oise and Halatte—with your camera or smartphone in hand!
L’événement Capturez le patrimoine ! Rallye photo des pays d’Oise et d’Halatte Pont-Sainte-Maxence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
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