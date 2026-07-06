Informations pratiques

Pont-Sainte-Maxence

Capturez le patrimoine ! Rallye photo des pays d’Oise et d’Halatte

Pont-Sainte-Maxence Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des trésors des Pays d’Oise et d’Halatte, appareil photo ou smartphone en main !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des trésors des Pays d’Oise et d’Halatte, appareil photo ou smartphone en main !

Un parcours vous sera proposé pour explorer le territoire autrement. Amusez-vous à résoudre les énigmes, retrouvez les lieux correspondant aux indices et immortalisez-les en photo. À chaque étape, découvrez le patrimoine, l’histoire et les particularités de nos charmants villages.

Une activité ludique à partager en famille ou entre amis !

Infos utiles Livret disponible à l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte ou téléchargeable sur le site internet www.oisehalatte-tourisme.eu .

Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 During European Heritage Days, set out to discover the treasures of the Pays d’Oise and Halatte—with your camera or smartphone in hand!

L’événement Capturez le patrimoine ! Rallye photo des pays d’Oise et d’Halatte Pont-Sainte-Maxence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte