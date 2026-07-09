Sortie en mer et observation des oiseaux Festival de la Migration 2026 Rue Pierre Métayer Saint-Denis-d’Oléron
samedi 3 octobre 2026 · Rue Pierre Métayer · Saint-Denis-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Oléron
Sortie en mer et observation des oiseaux Festival de la Migration 2026
Rue Pierre Métayer Capitainerie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Sur Réservation 05 46 82 12 44
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:30:00
fin : 2026-10-03 20:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Lors du 3e Festival de la Migration qui aura lieu à Saint-Denis d’Oléron du 28 septembre au 4 octobre, la Ligue de Protection des Oiseaux vous propose une sortie en mer d’observation des oiseaux samedi 3 octobre de 8h à 14h [payant, sur réservation]
.
Rue Pierre Métayer Capitainerie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine groupe.oleron@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boat Trip and Birdwatching Migration Festival 2026
During the 3rd Migration Festival, which will take place in Saint-Denis d’Oléron from September 28 to October 4, the League for the Protection of Birds is offering a bird-watching boat trip on Saturday, October 3, from 8 a.m. to 2 p.m. [fee required, reservations required]
L’événement Sortie en mer et observation des oiseaux Festival de la Migration 2026 Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Rencontre gourmande avec Peter Gillies Dédicace Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron 4 août 2026
- Concert Duo des Nuages Brocante Saint-Denis-d’Oléron 4 août 2026
- Bar à Bracelets Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron 5 août 2026
- Concert méditatif kotamo et voix par Gaya Brocante Saint-Denis-d’Oléron 5 août 2026
- Atelier Cyanotype Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron 6 août 2026