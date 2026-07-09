Sortie en mer et observation des oiseaux Festival de la Migration 2026 Rue Pierre Métayer Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Sortie en mer et observation des oiseaux Festival de la Migration 2026

Rue Pierre Métayer Capitainerie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Sur Réservation 05 46 82 12 44

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:30:00

fin : 2026-10-03 20:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Lors du 3e Festival de la Migration qui aura lieu à Saint-Denis d’Oléron du 28 septembre au 4 octobre, la Ligue de Protection des Oiseaux vous propose une sortie en mer d’observation des oiseaux samedi 3 octobre de 8h à 14h [payant, sur réservation]

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Rue Pierre Métayer Capitainerie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine groupe.oleron@lpo.fr

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English : Boat Trip and Birdwatching Migration Festival 2026

During the 3rd Migration Festival, which will take place in Saint-Denis d’Oléron from September 28 to October 4, the League for the Protection of Birds is offering a bird-watching boat trip on Saturday, October 3, from 8 a.m. to 2 p.m. [fee required, reservations required]

L’événement Sortie en mer et observation des oiseaux Festival de la Migration 2026 Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes