Sortie en train Eco-Metro, départ gare de Millau Discussion en Anglais été 2026 Millau

Informations pratiques

Millau

Sortie en train Eco-Metro, départ gare de Millau Discussion en Anglais été 2026

DEPART GARE DE MILLAU Millau Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-17 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-27

Sortie en train au départ de Millau pour discuter en Anglais !

Le concept voyager en train jusqu’à un établissement partenaire situé à proximité d’une gare, se régaler sur place et faire connaissance… tout en conversant en anglais pendant le trajet. Chaque formule comprend le billet de train aller-retour et des conversations en anglais pour la durée de la sortie.

Trois formules gourmandes chez les partenaires

Trois rendez-vous mettent à l’honneur les tables partenaires. La formule Eco-Metro conduit chez Arthur, au restaurant Le Brias à Tournemire, autour d’un happy hour avec, en option, le repas du soir préparé par Arthur (15 €). La formule Eco Metr’Aubrac emmène chez Steve & Estelle, au Re’Peyre à Aumont-Aubrac, pour une dégustation de tapas, de vin et de fromage (30 €). Enfin, la formule Eco-Rodier propose un déjeuner à l’Hôtel Rodier à Campagnac (entrée, plat, fromage et dessert) avec une option randonnée (30 €).

La nouveauté 2026 une nuitée au Musée de la Moisson

Grande nouveauté cette année, la formule Eco-Moisson B&B invite à passer une soirée et une nuit au Musée de la Moisson, à Tournemire. Edwige Koziello y présente sa collection d’outils agricoles bicentenaires et en fait la démonstration. La formule comprend le repas du soir, la nuitée en chambre double ou triple et le petit-déjeuner, l’occasion de goûter les pains bio d’Edwige, élaborés à partir d’anciennes variétés de blé qu’elle a réintroduites sur le Larzac (40 €). Les places étant limitées, mieux vaut réserver tôt.

Comment réserver ?

La réservation est obligatoire, au minimum 48 heures avant le départ de Millau. Les inscriptions et renseignements se font auprès de Fearghal, au 06 70 80 78 30.

Programme estival Eco-Metro juillet / août 2026

Au départ de Millau. Chaque formule comprend le billet de train aller-retour et des conversations en anglais pendant la sortie.

Lundi 6 juillet Eco-Metro, Le Brias (Tournemire) happy hour + option repas du soir. Départ Millau 17h15, retour 20h15. 15 €

Samedi 11 juillet Eco-Metr’Aubrac, Le Re’Peyre (Aumont-Aubrac) tapas, vin et fromage. Départ 11h, retour 17h40. 30 €

Jeudi 16 juillet Eco-Rodier, Hôtel Rodier (Campagnac) déjeuner 4 services + option rando. Départ 11h, retour 17h40. 30 €

Vendredi 17 au samedi 18 juillet Eco-Moisson B&B, Musée de la Moisson (Tournemire) visite, démonstration et nuitée en demi-pension. Départ vendredi 17h15, retour samedi 11h26. 40 €

Jeudi 13 au vendredi 14 août Eco-Moisson B&B, Musée de la Moisson (Tournemire). Départ jeudi 17h15, retour vendredi 11h26. 40 €

Samedi 15 août Eco-Metr’Aubrac, Le Re’Peyre (Aumont-Aubrac). Départ 11h, retour 17h40. 30 €

Jeudi 20 août Eco-Metro, Le Brias (Tournemire). Départ 17h15, retour 20h15. 15 €

Jeudi 27 août Eco-Rodier, Hôtel Rodier (Campagnac). Départ 11h, retour 17h40. 30 €

Réservation obligatoire, au moins 48 h avant le départ

Fearghal McLaughlin est professeur d’anglais et défenseur passionné de la ligne Béziers Neussargues. Il propose des voyages en train mêlant pratique de l’anglais, tourisme, dégustations et patrimoines, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. .

DEPART GARE DE MILLAU Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 70 80 78 30 f.mclaughlin@laposte.net

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English :

L’événement Sortie en train Eco-Metro, départ gare de Millau Discussion en Anglais été 2026 Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)