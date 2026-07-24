Sortie en vélo électrique avec la Boutique du Gravity à Lauzerte Place des Cornières Lauzerte
vendredi 24 juillet 2026 · Place des Cornières · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Sortie en vélo électrique avec la Boutique du Gravity à Lauzerte
Place des Cornières Boutique du Gravity Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
location du vélo électrique et accompagnement compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-08-07 10:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Envie de prendre un bol d’air tout en explorant les paysages autour de Lauzerte ?
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Place des Cornières Boutique du Gravity Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 03 76 34 92
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English :
Want to get some fresh air while exploring the scenery around Lauzerte?
L’événement Sortie en vélo électrique avec la Boutique du Gravity à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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