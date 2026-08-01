Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Sortie escalade en falaise parent / enfant

Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:15:00

fin : 2026-08-05 17:15:00

Date(s) :

2026-08-05

Passez un moment entre parent et enfant, une sortie extérieure, au frais, dans la forêt de Plougastel.

En plus de vous créer des souvenirs en famille, vous découvrirez l’escalade en extérieur et les sensations uniques d’une ascension sur la roche. Un moniteur qualifié sera présent pour vous apprendre les rudiments du milieu naturel.

Une activité en plein air, parfaite pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires, c’est le moment de profiter de l’été !

Informations pratiques

Une place par binôme.

Tarif indiqué par binôme.

Rendez-vous à Plougastel.

Durée 3h.

Réservation au préalable auprès de Climb Up Brest, en ligne. .

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 9 88 03 78 26

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English :

L’événement Sortie escalade en falaise parent / enfant Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue