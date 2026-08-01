Sortie escalade en falaise parent / enfant Plougastel-Daoulas
mercredi 5 août 2026 · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Sortie escalade en falaise parent / enfant
Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:15:00
fin : 2026-08-05 17:15:00
Date(s) :
2026-08-05
Passez un moment entre parent et enfant, une sortie extérieure, au frais, dans la forêt de Plougastel.
En plus de vous créer des souvenirs en famille, vous découvrirez l’escalade en extérieur et les sensations uniques d’une ascension sur la roche. Un moniteur qualifié sera présent pour vous apprendre les rudiments du milieu naturel.
Une activité en plein air, parfaite pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires, c’est le moment de profiter de l’été !
Informations pratiques
Une place par binôme.
Tarif indiqué par binôme.
Rendez-vous à Plougastel.
Durée 3h.
Réservation au préalable auprès de Climb Up Brest, en ligne. .
Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 9 88 03 78 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie escalade en falaise parent / enfant Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Plougastel Daoulas (Finistère)
- Sortie escalade en falaise parent / enfant Brest 5 août 2026
- Jeu de piste guidé découverte du patrimoine à Saint-Adrien Chapelle Saint-Adrien Plougastel-Daoulas 5 août 2026
- Fête du Maërl Plougastel-Daoulas 15 août 2026
- Challenge Christophe Caraty 26ème édition Plougastel-Daoulas 20 août 2026
- Bleuniou sivi en fête Plougastel-Daoulas 22 août 2026