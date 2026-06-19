Sortie kayak à la journée A la recherche de libellules Saint-Rémy samedi 4 juillet 2026.

Saint-Rémy

Sortie kayak à la journée A la recherche de libellules

Centre Culturel des Fosses d’Enfer Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Sortie kayak à la journée A la recherche de libellules

Sortie organisée par le CPIE des Collines normandes. Balade en canoë kayak, balade patrimoine et visite de la Brasserie La Lie. Stationnement sur le parking du centre culturel des Fosses d’Enfer. Prévoir chaussures de randonnée et pique-nique. .

Centre Culturel des Fosses d’Enfer Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

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English : Sortie kayak à la journée A la recherche de libellules

Full-day kayaking trip: ‘In search of dragonflies’

L’événement Sortie kayak à la journée A la recherche de libellules Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Suisse Normande