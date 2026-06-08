Exposition Céramique Aquarelle Peinture Sculpture Photographie à St-Remy Au Prieuré des Arts Saint-Rémy samedi 4 juillet 2026.

Saint-Rémy

Exposition Céramique Aquarelle Peinture Sculpture Photographie à St-Remy

Au Prieuré des Arts 2 place de l’église Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Cinq artistes à la créativité débordante investissent Au Prieuré des Arts, offrant une immersion sensible et lumineuse, véritable parenthèse de bien-être.

Venez découvrir les céramiques d’Anne-Gabrielle Wüst Saucy, les aquarelles d’Emmanuelle Denis-Touron, les peintures de Sandrine Bennetot, les sculptures de Christelle Berton, les photographies de Fred Pelo. .

Au Prieuré des Arts 2 place de l’église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com

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English : Exposition Céramique Aquarelle Peinture Sculpture Photographie à St-Remy

L’événement Exposition Céramique Aquarelle Peinture Sculpture Photographie à St-Remy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 79