Sortie « Les p’tits experts de la forêt : objectif biodiversité et production de bois ! » – Festival « Les Forestivités », Route D996 près de Cunlhat, Cunlhat

Informations pratiques

Sortie « Les p’tits experts de la forêt : objectif biodiversité et production de bois ! » – Festival « Les Forestivités » Mercredi 21 octobre, 14h00 Route D996 près de Cunlhat Puy-de-Dôme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00

Dans le cadre du festival « Les Forestivités » organisé par l’Association Fibois Auvergne- Rhône Alpes et les Communes Forestières du Puy-de-Dôme, le Conservatoire botanique vous propose une sortie à Cunlhat, sur une parcelle appartenant à la commune de Cunlhat et gérée par l’Office National des Forêts. Elle a été primée lors du Sylvo’Trophée 2023 organisé par le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez.

Les forêts du Massif central sont actuellement soumises à de nombreuses pressions. Elles rendent pourtant d’innombrables services aux êtres vivants et constituent de véritables réservoirs de biodiversité lorsqu’elles sont en bonne santé écologique. Dans ce contexte, comment peut-on concilier la production de bois et le maintien d’une forêt vivante, riche en espèces végétales et animales ?

Au cours de cette sortie, le Conservatoire botanique du Massif central vous propose d’abord de vous immergez en forêt pour mieux l’observer et comprendre son fonctionnement. Ensuite vous évaluerez de manière ludique, en groupe ou en famille, le niveau de biodiversité de cette forêt. Vous découvrirez ainsi un mode de gestion forestière qui permet d’allier concrètement production de bois et maintien d’une biodiversité élevée. Mélangeant approche sensible, ludique et scientifique, cette animation gratuite s’adresse à tous les publics.

Tout public.

Tarif : Gratuit.

Horaires : Rendez-vous à 14h.

Lieu : Cunlhat, sur le délaissé au bord de la D996, coordonnées GPS 45°36’32.4″ »N 3°32’52.6″ »E, voir lien Google Maps : https://maps.app.goo.gl/SLL2QX12qDZRFqkb9

Prévoir l’équipement permettant de se promener en forêt (chaussures de marche, pantalon long, vêtement de pluie ou chapeau en fonction de la météo…).

Retrouver le reste du programme des Forestivités

Inscription à la sortie obligatoire

Route D996 près de Cunlhat D996, Cunlhat 63590 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda/457-sortie-les-ptits-experts-de-la-foret-objectif-biodiversite-et-production-de-bois-festival-les-forestivites »}] [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/SLL2QX12qDZRFqkb9 »}, {« link »: « https://forestivites.fr/puydedome/programme-agenda »}, {« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda/457-sortie-les-ptits-experts-de-la-foret-objectif-biodiversite-et-production-de-bois-festival-les-forestivites »}]

Une immersion en forêt pour découvrir comme allier biodiversité et production de bois.

FORESTIVITÉS/Morgane Marlard PNR Livradois-Forez