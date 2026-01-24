Sortie marée en voilier Saint-Valery-en-Caux

Sortie marée en voilier

Club nautique valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 12:45:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Prenez le large le temps d’une marée !

Embarquez pour environ 5 heures à bord d’un voilier habitable, pour découvrir ou approfondir les techniques de navigation et de manœuvre le long de la splendide côte Normande.

Encadrée par un skipper passionné, cette sortie est idéale pour s’initier à la voile ou se perfectionner, tout en profitant d’un point de vue unique sur les paysages maritimes.

Sortie à 12H45, prévoir un RDV 15/20 mn avant l’heure de sortie, au Club Nautique Valeriquais.

Sur réservation, à partir de 8 ans .

Club nautique valeriquais Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49

English : Sortie marée en voilier

