Sortie moto Lorris
Sortie moto Lorris vendredi 1 mai 2026.
Lorris
Sortie moto
2 Place du Martroi Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Sortie moto au départ du restaurant au Sauvage à 8h30 direction le Morvan à 9h.
Sortie moto au départ du restaurant au Sauvage à 8h30 direction le Morvan à 9h. Café offert .
2 Place du Martroi Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 44 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Motorcycle outing departing from Le Sauvage restaurant at 8:30 am, heading for the Morvan at 9 am.
L’événement Sortie moto Lorris a été mis à jour le 2026-04-21 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Lorris (Loiret)
- Concert de Kat Mandou (Funck, pop, rock) Lorris 25 avril 2026
- Soirée karaoké Lorris 25 avril 2026
- Après-midi jeux de société et crêpes Lorris 26 avril 2026
- LA LORRICOISE SOUVENIR FLORENCE GAUCHER, Bâtiment Jeunesse de la Communauté des Communes, Lorris 3 mai 2026
- L’atelier du faussaire Lorris 13 juin 2026