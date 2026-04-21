Lorris

Sortie moto

2 Place du Martroi Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Sortie moto au départ du restaurant au Sauvage à 8h30 direction le Morvan à 9h.

Sortie moto au départ du restaurant au Sauvage à 8h30 direction le Morvan à 9h. Café offert .

2 Place du Martroi Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 44 51

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English :

Motorcycle outing departing from Le Sauvage restaurant at 8:30 am, heading for the Morvan at 9 am.

L’événement Sortie moto Lorris a été mis à jour le 2026-04-21 par OT GATINAIS SUD