Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table RDV Office de Tourisme Dax

Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Venez découvrir l’histoire de la faïence de Samadet, ancienne manufacture royale et celle des arts de la table. Départ en bus depuis l’Office de Tourisme de Dax à 13h45. Sur inscription. .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table

L’événement Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table Dax a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Grand Dax