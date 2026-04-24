Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table RDV Billetterie des Arènes Dax

Dax

Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table

RDV Billetterie des Arènes 1 Bd Lasaosa Dax Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 13:45:00

fin : 2026-10-22 18:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Profitez d’un après-midi organisé, visite et transport inclus, pour venir découvrir l’histoire de la faïence de Samadet, ancienne manufacture royale, et celle des arts de la table.

Départ en bus de Dax à 13h45, retour 18h. Sur inscription avant le 28/04. .

RDV Billetterie des Arènes 1 Bd Lasaosa Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table

L’événement Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table Dax a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Grand Dax