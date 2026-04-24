Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table RDV Billetterie des Arènes Dax
Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table RDV Billetterie des Arènes Dax jeudi 22 octobre 2026.
Dax
Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table
RDV Billetterie des Arènes 1 Bd Lasaosa Dax Landes
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 13:45:00
fin : 2026-10-22 18:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Profitez d’un après-midi organisé, visite et transport inclus, pour venir découvrir l’histoire de la faïence de Samadet, ancienne manufacture royale, et celle des arts de la table.
Départ en bus de Dax à 13h45, retour 18h. Sur inscription avant le 28/04. .
RDV Billetterie des Arènes 1 Bd Lasaosa Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table
L’événement Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table Dax a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Grand Dax
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