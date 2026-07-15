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AGENDA · Larrau

Sortie mycologique Larrau

samedi 31 octobre 2026 · Larrau

Sortie mycologique Larrau

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Chalets d'Iraty
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
46 46 Tarif réduit

Larrau

Sortie mycologique

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Partez à la découverte du monde fascinant des champignons. En partenariat avec l’Office National des Forêts, nous vous proposons une sortie mycologique guidée au coeur de la forêt. Petits et grands apprendront à reconnaitre les espèces locales, à comprendre leur rôles essentiel dans l’écosystème forestier et à percer les secrets d’un monde souvent méconnu qui se cache sous nos pieds. Dès 8ans. Sur réservation.   .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28  info@chalets-iraty.com

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English : Sortie mycologique

L’événement Sortie mycologique Larrau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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