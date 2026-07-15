Sortie mycologique Larrau
samedi 31 octobre 2026 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Sortie mycologique
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 46 – 46 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31 12:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Partez à la découverte du monde fascinant des champignons. En partenariat avec l’Office National des Forêts, nous vous proposons une sortie mycologique guidée au coeur de la forêt. Petits et grands apprendront à reconnaitre les espèces locales, à comprendre leur rôles essentiel dans l’écosystème forestier et à percer les secrets d’un monde souvent méconnu qui se cache sous nos pieds. Dès 8ans. Sur réservation. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 info@chalets-iraty.com
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English : Sortie mycologique
L’événement Sortie mycologique Larrau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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