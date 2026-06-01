Sortie Natura 2000 CPIE Les écrevisses de la Nivelle Sare
Sortie Natura 2000 CPIE Les écrevisses de la Nivelle Sare mercredi 17 juin 2026.
Sare
Sortie Natura 2000 CPIE Les écrevisses de la Nivelle
Lizuniaga erreka Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:30:00
fin : 2026-06-17 12:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Le CPIE Littoral Basque propose des balades naturalistes gratuites et commentées pour mieux comprendre les enjeux de conservation de notre patrimoine naturel et rencontrer les acteurs du territoire.
L’écrevisse à pattes blanches, espèce emblématique de la Nive et de la Nivelle, a besoin d’une eau de très bonne qualité, bien oxygénée et d’abris pour se protéger. Autrefois très répandue en France, ses populations ont fortement diminué en 70 ans à cause de la dégradation de l’eau et des espèces invasives.
Dans le cadre de Natura 2000, elle est aujourd’hui très surveillée. Lors d’une sortie en bord de ruisseaux, nous découvrirons son habitat, sa biologie et son écologie. Les chargés d’études expliqueront son suivi annuel et les résultats, ainsi que les stratégies pour la préserver. .
Lizuniaga erreka Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
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English : Sortie Natura 2000 CPIE Les écrevisses de la Nivelle
L’événement Sortie Natura 2000 CPIE Les écrevisses de la Nivelle Sare a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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