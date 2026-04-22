Saint-Aubin

Sortie nature A la découverte des papillons de nuit

Saint-Aubin Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-13 21:30:00

fin : 2026-05-13 23:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Avec de nombreuses animations nature, Indre Nature vous propose un calendrier pour tous les goûts. Encadrées par des professionnels ou des bénévoles passionnés, nos sorties vous invitent à explorer les trésors du patrimoine naturel de notre département.

Les papillons de nuit sont des insectes méconnus, parfois mal-aimés. Venez découvrir la diversité des espèces, des formes, tailles, couleurs et motifs extravagants de ces êtres !

Nous organisons cette sortie autour d’une chasse de nuit à l’aide d’une lampe UV.

Animateur T. Ligout 5 .

Saint-Aubin 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

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English :

Indre Nature offers a wide range of nature activities to suit all tastes. Supervised by professionals or enthusiastic volunteers, our outings invite you to explore the treasures of our department’s natural heritage.

L’événement Sortie nature A la découverte des papillons de nuit Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY