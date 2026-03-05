Sortie nature À la rencontre des insectes du Fond Mont Joye Dury
Sortie nature À la rencontre des insectes du Fond Mont Joye Dury lundi 17 août 2026.
Sortie nature À la rencontre des insectes du Fond Mont Joye
Dury Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:30:00
fin : 2026-08-17 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Ça vole et ça saute au Fond Mont Joye ! Venez découvrir le monde fascinant et essentiel des petites bêtes !
Information pratique
• Prévoir des chaussures de marche
• Prévoir des jumelles
• Prévoir un appareil photo
• Chiens non autorisés
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/a-la-rencontre-des-insectes-du-fond-mont-joye/
Dury 80480 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
English :
Flying and jumping at Fond Mont Joye! Come and discover the fascinating and essential world of small animals!
Practical information
? Bring walking shoes
? Bring binoculars
? Bring a camera
? Dogs not allowed
Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/a-la-rencontre-des-insectes-du-fond-mont-joye/
L’événement Sortie nature À la rencontre des insectes du Fond Mont Joye Dury a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS