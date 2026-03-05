Sortie nature Nos amis les pollinisateurs

Dury Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Pour de nombreuses plantes, pas de pollinisateur impliquerait pas de descendance ! Elles ont besoin de ces petites bêtes pour se reproduire. Petites , mais tellement fondamentales ! Venez découvrir les pollinisateurs qui peuplent le Fond Mont Joye.

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir des jumelles

• Prévoir un appareil photo

• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/nos-amis-les-pollinisateurs/

Dury 80480 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

English :

For many plants, no pollinator means no offspring! They need these little creatures to reproduce. Small , but so fundamental! Come and discover the pollinators that populate Fond Mont Joye.

Practical information

? Bring walking shoes

? Bring binoculars

? Bring a camera

? Dogs not allowed

Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/nos-amis-les-pollinisateurs/

