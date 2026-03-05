Sortie nature Nos amis les pollinisateurs Dury
Sortie nature Nos amis les pollinisateurs Dury mercredi 1 juillet 2026.
Sortie nature Nos amis les pollinisateurs
Dury Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Pour de nombreuses plantes, pas de pollinisateur impliquerait pas de descendance ! Elles ont besoin de ces petites bêtes pour se reproduire. Petites , mais tellement fondamentales ! Venez découvrir les pollinisateurs qui peuplent le Fond Mont Joye.
Information pratique
• Prévoir des chaussures de marche
• Prévoir des jumelles
• Prévoir un appareil photo
• Chiens non autorisés
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/nos-amis-les-pollinisateurs/
Dury 80480 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
English :
For many plants, no pollinator means no offspring! They need these little creatures to reproduce. Small , but so fundamental! Come and discover the pollinators that populate Fond Mont Joye.
Practical information
? Bring walking shoes
? Bring binoculars
? Bring a camera
? Dogs not allowed
Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/nos-amis-les-pollinisateurs/
L’événement Sortie nature Nos amis les pollinisateurs Dury a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS